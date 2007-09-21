В Киеве женщина упала на рельсы метро: движение поездов остановили
12:34, 21 сентября 2007Разное
1960 0
Обстоятельства выясняются
Сегодня в Киеве на 9 минут – с 12.02 до 12.11 - приостанавливалось движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, движение приостанавливалось в результате падения женщины на рельсы на станции “Контрактова площа” (в направлении станции “Майдан Незалежності”).
Обстоятельства выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter