Перевернулся КамАЗ, перевозивший 23 тонны мазута
08:38, 21 сентября 2007Разное
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Вылилось свыше 5 тонн
Поблизости с. Яковливка Артемовского района Донецкой области водитель грузового автомобиля КамАЗ, который перевозил цистерну с мазутом в количестве 23 т с Макеевской нефтебазы на Кременнивский асфальтовый завод, избегая наезда на пешехода выехал на обочину встречного направления движения и перевернулся в кювет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате опрокидывания возникла разгерметизация емкости с разливом на почву свыше 5 т мазута. Жертв, пострадавших и угрозы населению нет. На месте события аварийно-спасательными подразделениями МЧС, рабочими сельского Совета проводятся работы по обвалованию участка разлива.
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