Перевернулся КамАЗ, перевозивший 23 тонны мазута

Поблизости с. Яковливка Артемовского района Донецкой области водитель грузового автомобиля КамАЗ, который перевозил цистерну с мазутом в количестве 23 т с Макеевской нефтебазы на Кременнивский асфальтовый завод, избегая наезда на пешехода выехал на обочину встречного направления движения и перевернулся в кювет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате опрокидывания возникла разгерметизация емкости с разливом на почву свыше 5 т мазута. Жертв, пострадавших и угрозы населению нет. На месте события аварийно-спасательными подразделениями МЧС, рабочими сельского Совета проводятся работы по обвалованию участка разлива.