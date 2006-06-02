Чтоб погасить ”хрустальный замок”, нужны 19 пожарных машин

Пожар на складе завода художественного стекла в Киеве ликвидирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на заводе художественного стекла, по Краснозвездному проспекту, 119, поступило в Оперативно-координационный центр Главного управления МЧС г.Киева в 12.59. Первоначальная информация была – горит один из цехов. Не теряя времени, к месту происшествия были отправлены подразделения спасателей МЧС г.Киева.

Как стало известно уже на месте, горело отдельностоящее одноэтажное здание склада сырья, примыкающее к административному зданию завода. Пламя и черный дым были настолько сильными, что понадобилась помощь других пожарно-спасательных подразделений города. Пожару был присвоен повышенный ранг – Пожар №2» и к месту направилась дополнительная техника.

По состоянию на 14.36 пожар был локализован. В 15.04 пожар ликвидирован.

На месте работали подразделения Главного управления МЧС Украины в городе Киеве из 4-х пожарно-спасательных частей с привлечением 19 автомобилей пожарной и специальной техники. Кроме основных пожарных автомобилей работало много спецтехники, в том числе и автомобили химической разведки, так как при горении поролона выделяются опасные вещества.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что горел бизнес-центр «Хрусталь», расположенный по адресу Краснозвездный проспект, 119.