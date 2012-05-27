Ирина Алферова сломала ногу в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в субботу, 26 мая, во время спектакля «Антон Чехов. Чайка» в одесском ТЮЗе. И.Алферова неожиданно упала на сцене. В театр вызвали карету скорой помощи: медики обнаружили у актрисы перелом ноги, наложили шину, усадили в коляску, после чего 61-летняя звезда продолжила игру в спектакле.

В связи с этим театр «Школа современной пьесы» отменил спектакль «Ночь с незнакомцем», который должен был состояться сегодня. Вместо этого спектакля московские актеры сыграют «Вечер театральных баек».