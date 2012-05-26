Польско-украинская монета легко делится пополам

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь польского Нацбанка (NBP) Пшемислав Кук, серебряная монета весом почти 34 г будет стоить около 170 долларов.

По его словам, монета номиналом 10 гривен и 10 злотых будет выпущена тиражом 10 тысяч штук.

П.Кук сообщил, что монета будет состоять из двух частей, которые можно будет разделять или складывать вместе.

Польский Нацбанк к Евро-2012 планирует выпустить 5 видов коллекционных монет и их комплектов (60 тысяч), среди них самой дорогой будет золотая монета весом 62 г, которая будет стоить около 4,6 тыс. долларов. NBP планирует выпустить тысячу таких монет.

В NBP отметили, что автором идеи выпустить польско-украинскую монету была польская сторона, которую поддержал Нацбанк Украины.