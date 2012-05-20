Меркель и Кемерон смотрят финал Лиги чемпионов (фото)
02:28, 20 мая 2012Разное
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Лидеры стран "восьмерки" в перерыве заседания смотрели трансляцию футбольного матча.
Политики сделали перерыв, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов: премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон.
Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.
"Перерыв на "восьмерке": смотрим футбол "Бавария" - "Челси", - написал он.
В Германии играли финалисты Лиги чемпионов: мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси", основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти выиграли англичане.
Саммит "Большой восьмерки" начался вчера в Кэмп-Дэвиде (США).
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