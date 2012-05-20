Меркель и Кемерон смотрят финал Лиги чемпионов (фото)

02:28, 20 мая 2012
Разное
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Лидеры стран "восьмерки" в перерыве заседания смотрели трансляцию футбольного матча.

Политики сделали перерыв, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов: президент России Дмитрий Медведев, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, канцлер ФРГ Англеа Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон.

Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

"Перерыв на "восьмерке": смотрим футбол "Бавария" - "Челси", - написал он.

В Германии играли финалисты Лиги чемпионов: мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси", основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти выиграли англичане.

Саммит "Большой восьмерки" начался вчера в Кэмп-Дэвиде (США).

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