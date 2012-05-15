ГАИ проводит операцию «Автобус»

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Главная цель операции – сделать перевозки пассажиров безопасными, не допустить аварий с транспортом, осуществляющим перевозку людей, подчеркнул начальник УГАИ Анатолий Куринной.

Во время рейда столичные инспекторы ГАИ будут контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха, прохождение ими обязательного технического осмотра перед выходом на маршрут. Особое внимание будет уделяться перевозчикам, занимающимися несанкционированными перевозками, в частности, организованных групп детей.

Со стороны работников ГАИ также будут проводиться дополнительные проверки хранения транспортных средств по месту стоянки и проведения ежесменного медицинского осмотра водителей.

Кроме того, будут документироваться грубые нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, в том числе превышения скорости движения, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушения требований дорожных знаков и разметки проездной части дорог, нарушения правил остановки и стоянки, управления транспортом водителями без лицензионной карточки. Предметом особого внимания проверки станет перевозка пассажиров на маршруте протяжностью более 500 км одним водителем, а также отклонение от определенного маршрута движения.