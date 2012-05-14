Дерево упало на детскую площадку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, это произошло сегодня, 14 мая, около 18.15 на территории одной из воинских частей.

«Из-за порывов ветра произошло падение дерева на детскую площадку, в результате чего пострадали 4 человека, среди них 2 детей», - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами разной тяжести госпитализированы в лечебные заведения Николаева.