За что Тимошенко благодарит Березовского?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что знакома с опальным российским олигархом Борисом БЕРЕЗОВСКИМ, подчеркивая при этом, что у них не было, и нет каких-либо общих политических проектов. Об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Керчи, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы знакомы (с БЕРЕЗОВСКИМ – УНИАН), но никакого сотрудничества, которое объединяло бы наши политические линии, мы не имеем», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в тоже время лидер БЮТ отметила, что благодарна Б.БЕРЕЗОВСКОМУ за то, что он один из немногих политиков-мужчин, который смог сказать о ней «добрые слова». «Как правило, мужчины-политики – очень богатые, очень успешные - не говорят добрых слов (о деятельности ТИМОШЕНКО – УНИАН)», - заметила лидер БЮТ.

При этом она добавила, что у Б.БЕРЕЗОВСКОГО нашлось мужество сказать о ее политической деятельности слова одобрения. «У нас нет общих проектов, - еще раз подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, - но я просто благодарна ему за сказанные им слова».

Напомним, в ряде изданий Б.БЕРЕЗОВСКИЙ упоминался как спонсор оранжевой революции в Украине, а также как спонсор деятельности БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля во время телемоста с журналистами, организованного Фондом гражданских свобод в Украине, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ заявил, что ни одну политическую силу в Украине на сегодня он не финансирует.

Б.БЕРЕЗОВСКИЙ подчеркнул, что его участие в избирательной кампании в Верховную Раду Украины «равно нулю».

В то же время, по словам бизнесмена, его симпатии полностью на стороне «оранжевых», и в первую очередь, Юлии ТИМОШЕНКО.