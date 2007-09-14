Коммунисты открыли в Крыму памятник «жертвам ОУН-УПА»

На площади Советской в Симферополе сегодня состоялось торжественное открытие монумента «В память о жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и других коллаборационистов».

Как передает корреспондент УНИАН, памятник, выполненный скульптором Евгением ЯБЛОНСКИМ на средства, собранные коммунистами Украины и крымчанами, называется «Выстрел в спину». Монумент представляет собой две фигуры: женскую и мужскую. Женская фигура пытается удержать сползающее тело мужчины, «смертельно пораженное предательским выстрелом в спину».

Перед открытием памятника было показано представление – молодежь, одетая в военную форму 40-х годов прошлого века танцевала, затем в одну из пар «выстрелил» из ружья молодой человек – он олицетворял воина ОУН-УПА. Молодая девушка застыла, пытаясь удержать сползающее тело солдата.

В открытии памятника, которому предшествовал салют из разноцветной фольги и конфетти, приняли участие лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, первый секретарь Крымского республиканского комитета КПУ Леонид ГРАЧ, активисты Компартии, ветераны, школьники – всего более полутысячи человек.

Коммунисты держали в руках красные флаги, флаги Союза Советских офицеров Крыма и транспаранты с надписями: «Коммунисты против реабилитации ОУН-УПА», «Нет прощения бандитам ОУН-УПА», «СССР – наша Родина!», «Никто не забыт – ничто не забыто» и т.д. Кроме того, у некоторых пожилых людей были замечены небольшие портреты Иосифа Сталина.

На площади находилось много милиционеров. Около 30 противников установки памятника «жертвам ОУН-УПА» из числа представителей проукраинских организаций смотрели за происходящим через дорогу.

Выступая на митинге, П.СИМОНЕНКО подверг резкой критике деятельность ОУН-УПА, а также действия тех политиков, которые сегодня пытаются уравнять в правах воинов ОУН-УПА и ветеранов Великой Отечественной войны. «Представители этой организации (ОУН-УПА) расстреливали советских граждан, невинных людей под присмотром фашистов», - сказал лидер КПУ. «Мы пришли сюда сегодня, чтобы вспомнить каждого – поименно, кто освобождал Советский Союз. Вы шли, а вам исподтишка, из-за угла стреляли в спину пособники фашистов», - сказал П.СИМОНЕНКО .

Лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ заявил журналистам, что более 4 тысяч крымчан - граждан Советского Союза - были направлены на Западную Украину, чтобы оказать помощь (лечить, учить и так далее), и погибли там от рук пособников фашистов.

Лидер Крымской организации Народного Руха Украины, депутат парламента Крыма Леонид ПИЛУНСКИЙ в комментарии журналистам назвал все происходящее – предвыборным пиаром коммунистов. По его словам, ОУН-УПА вообще не имеет никакого отношения к Крыму, а коммунисты сами палачи, поскольку в 1920-х годах расстреливали десятки тысяч людей. «Пан ГРАЧ, который все это организвал под руководством Партии регионов, - просто жертва аборта, может, политического, - сказал глава крымского Руха. – Мне стыдно, что он (ГРАЧ) говорит, что он украинец!».