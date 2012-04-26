Что мешает БЮТ и ФЗ провести реальное объединение вместо имитации процесса?

В украинской политике царит полная безответственность перед своим избирателем, слабо прикрытая фиговым листком под названием «Ну вы же понимаете...».

Есть старый анекдот о том, как муж на вечеринке показывает жене любовниц генерального, первого зама и свою. «А наша-то – лучше всех», - не без гордости отмечает жена. Корпоративная культура и солидарность на уровне государства – эти вещи возможны в украинской политике только в том случае, если бы она существовала в шарообразной форме и в вакууме.

Украинская оппозиция в надцатый раз заявила о своем объединении, издав очередной документ «национального согласия», но не потрудившись прямо и в полной мере объяснить, как именно произойдет это объединение.

Съезд «Батькивщины» принял некие мифические изменения в устав, о которых не сообщили даже делегатам. Арсений Яценюк собирается возглавить список «Батькивщины», нарушая ее устав и не вступая в эту партию. Правда, необходимость своего выхода для этого из «Фронта змин» все же признает, но не честно вслух на всю страну, а в узком кругу за кулисами политических телешоу.

Александр Турчинов не скрывает, что, в случае нерегистрации Юлии Тимошенко первым номером партийного списка объединенной оппозиции, эта сила пойдет на выборы и без Юлии Тимошенко. Но тоже избегает открыто говорить это избирателю. В украинской политике царит полная безответственность перед своим избирателем, слабо прикрытая фиговым листком под названием «Ну вы же понимаете...».

Дорогие Арсений Петрович и Александр Валентинович, когда Вы обещаете прийти к власти и полностью ликвидировать «режим» Януковича, задумываетесь ли вы о том, кто в этом случае будет оппозицией, - когда «режимом» будете Вы? Или вам при власти оппозиция будет не нужна, потому что народ вас поддержит единогласно? Звучит как анекдот брежневских времен или северокорейских широт.

Главные претензии, которые предъявляют к объединению БЮТ и ФЗ – это неискренность и имитация процесса, вместо реального объединения. Избиратель понимает, что если б они на самом деле объединились, то осталась бы одна партия и одна фракция даже в нынешнем парламенте. Но сегодня ни Турчинов, ни Яценюк не готовы сжигать за собой мосты. Они оставляют поле для маневра «задний ход» на случай, если объединение расстроиться. И это чувствует избиратель.

Спрос на объединение оппозиции был и остается высоким. Но в случае похода БЮТ и ФЗ единым партийным списком они набирают меньше мест в мест в парламенте, если б шли отдельно двумя колоннами. Ведь Яценюк подбирает разочаровавшийся в Тимошенко электорат. И не факт, что избиратель ФЗ захочет вернуться в лоно «материнской партии» БЮТ.

Штабы ФЗ во многом формировались из БЮТовских беженцев. И теперь им предстоит вернуться к прежним руководителям, что у них явно не вызывает восторга. О какой эффективности совместной работы может идти речь? Формула объединения оппозиции была бы успешна, если б у нее не было альтернативы в виде «Удара» Кличко, более радикальной ВО «Свободы» и «непроходного Гриценко». Они больше других оппозиционеров подберут разочаровавшихся в объединенном блоке ФЗ и БЮТ.

И последний результат объединения ФЗ и БЮТ – закат звезды Тимошенко. За нее будут бороться с таким же результатом как советский народ боролся за свободу чилийского коммуниста Луиса Корвалана.

Украинская власть раскалывает оппозицию со скоростью, намного превосходящей объединительные попытки последней. Однако, усердствуя в направлении дискредитации своих политических оппонентов, команде Виктора Януковича не стоит забывать, что информационную, кадровую и прочие ресурсные войны стоит вести не с оппозицией как таковой, а с конкретными соперниками, занижая их роль и уводя из-под категории «оппозиция». Ведь лишись действующая власть оппозиции как таковой, она сразу превратится именно в режим, как и пытается ее сейчас называть КОД.

Идея завести карманную оппозицию выглядит как-то недостойно – получается, настоящую завести слабо? Дорогой Виктор Федорович, когда вы полностью победите Тимошенко и Яценюка, кто придет на их место – Кличко или Тягныбок? Представляя в информпространстве оппозицию как антигосударственное явление, власть расписывается в собственной беспомощности. Так неужели власти стоит холить и лелеять оппозицию? Системную – да!

О системной оппозиции власть действительно должна заботиться как об одном из главных свидетельств своей легитимности. Во-первых, чтоб как можно дольше удерживать своих политических противников подальше от власти. Во-вторых, использовать их критику как услуги по выявлению своих слабых мест.

Но является ли украинская оппозиция системной? Имея в соратниках по КОДу праворадикальную «Свободу», украинская оппозиция переступает одной ногой эту грань. Радикализующаяся с каждым днем риторика Арсения Яценюка и Александра Турчинова подтверждает движение возглавляемых ими партий в направлении превращения оппозиции в несистемную, отрицающую существующие устои государства.

Сегодня эти два лидера уверенно говорят своему избирателю пока еще о намерении победить на выборах, сформировать большинство и свергнуть «режим». При этом уже вся математика выборов по смешанной избирательной системе просчитана по всем возможным сценариям, и ни в одном из них количество возможных мандатов не приближается к числу 300. Более того, ни в оптимистических, ни в пессимистических сценариях для оппозиции даже простого парламентского большинства не набирается. Другими словами, уважаемые политики либо просто врут своему избирателю о парламентском большинстве, либо их планы прихода к власти и свержения «режима» совсем не предполагают парламентской борьбы. Возникает вопрос – а какую предполагают? И тут простор для фантазии угрожающе беспределен. Какими бы они ни были, эти планы, они вполне могут напоминать методы несистемной оппозиции, которые в свою очередь, уже вполне могут нести угрозу существованию украинского государства.

А есть ли смысл в объединении несистемной оппозиции? Никакого. Это бессмысленно и невозможно технически. Она по своей сути не признает существующую государственную систему. И, если системная оппозиция действует в рамках закона, несистемная – оставляет за собой право определять законы своего существования. Если внимательно понаблюдать за тем, что именно говорят нам лидеры «Батькивщины» и «Фронта змин», то очевидным становится именно крайняя запутанность их текстов по пункту признания легитимности существующей государственной системы. То они не признают победу Януковича, то приговор Тимошенко, то просят ее амнистировать. То угрожают призвать мировое сообщество признать ближайшие парламентские выборы недемократическими, то восьмой раз пытаются сформировать общий список кандидатов для участия в них. Получается, пусть лучше Яценюк с Турчиновым врут своим избирателям. Согласно социсследованиям, их не более 10 миллионов человек. Если государство Украина исчезнет с мировой карты, пострадают все 46 миллионов.

Российские власть, к примеру, в порядке борьбы с оппонентами ввела нижний порог численности политических партий. Нет денег на обеспечение минимального количества членов партии – значит, у власти есть благообразная причина отказать вам в регистрации. Повышение проходного барьера до 5% на выборах - еще один шаг в этом направлении. Из-за этого, к примеру, Олегу Тягныбоку очень непросто сделать выбор – признаться в том, что по партийным спискам он не пойдет, потому что не хочет проиграть, расписавшись тем самым в собственной несостоятельности, или пойти по мажоритарке и подтвердить слухи о финансировании «Свободы» властью. Очевидно, сейчас свободовцы тщательно придумывают, как бы добиться того, чтоб их партийный список не был зарегистрирован ЦИК, получить возможность сделать громкое заявление и всем выдвинуться мажоритарно.

Вытесняя политических оппонентов за поля парламентской жизни, власть провоцирует их на разворачивание непарламентской борьбы. Надеяться, что, проиграв выборы, «Батькивщина» или «Фронт змин» умрут естественным путем, было бы со стороны власти крайней степенью наивности. Ведь именно будучи выброшенными за стены парламента, эти две политические силы имеют чрезвычайно высокие шансы встретиться там с народом и получить его поддержку. Технологически правильным ходом для власти было бы удушить оппозицию в объятиях, испачкать во власть, привилегии, коррупцию. И удерживать их там крепко и долго. Это, как цинично не звучит, и будет лучшей гарантией существования государства.

Елена Дьяченко