Ющенко вручил ключи от домов и автомобилей

Украинское государство должно продолжить и усилить политику поддержки многодетных семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в селе Тибава Свалявского района на Закарпатье, где он вручил ключи от новых домов и автомобилей многодетным семьям.

«Сегодня у Украинского государства есть большие возможности, чтобы направить их на поддержку многодетных семей», – сказал Президент, подчеркнув, что его социальные инициативы направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе и таких семей.

Глава государства напомнил, что предлагает увеличить до 15 тыс. грн. государственную помощь при рождении второго и следующего ребенка, а помощь на детей из многодетных семей повысить не менее чем до 50% прожиточного минимума. Кроме того, В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость обеспечения доступного образования для детей из таких семей – речь идет о льготных условиях поступления в государственные учебные заведения и освобождение от платы за обучение.

Президент также отметил, что семьи, в которых воспитывается пять и больше детей, должны получить право на внеочередное обеспечение социальным жильем. Матерям-героиням должна быть до 35-40% увеличена надбавка за особые заслуги к пенсии, также сказал он.

«Мощь государства расцветает из крепкой семьи», – убежден В.ЮЩЕНКО. Он обратил внимание на важность поддержки многодетных семей также в контексте необходимости улучшения демографической ситуации в Украине.

Глава государства положительно оценил усилия местной власти по поддержке многодетных семей и выразил надежду, что к этим шагам приобщатся также деловые круги Закарпатья.

В с.Тибава Президент, кроме того, вручил государственные награды матерям-героиням.