Киевское метро сегодня будет работать на час дольше

В связи с проведением сегодня в Киеве футбольного матча между национальными сборными Украины и Италии работа метрополитена в ночь с 12 на 13 сентября продлена на один час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

Согласно внутреннему распоряжению Киевского метрополитена, на станциях „Республиканский стадион”, „Дворец спорта”, „Площадь Льва Толстого”, «Майдан Незалежности” и „Крещатик” будет усилен штат дежурного и обслуживающего персонала, продлена работа медицинских пунктов на станциях „Академгородок” м „Лесная”, а также организовано дежурство фельдшера на станции „Республиканский стадион” до 00.30.

Как сообщалось, отборочный футбольный матч чемпионата Европы по футболу 2008 года между национальными сборными командами Украины и Италии будет проходить с 21.45 до 23.30 на стадионе Национального спортивного комплекса „Олимпийский”.