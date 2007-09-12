Jaguar врезался в Таврию: двое людей погибли, еще четверо травмированы
09:59, 12 сентября 2007Разное
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ДТП на трассе вблизи Мелитополя
На 398 километре автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, вблизи г. Мелитополь, водитель автомобиля "Jaguar", двигаясь в направлении Запорожья, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-1102".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров автомобиля "ЗАЗ" погибли на месте поисшествия, а водитель, еще один пассажир этого же транспортного средства и два пассажира автомобиля "Jaguar" с телесными повреждениями доставлены в Мелитопольскую городскую больницу.
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