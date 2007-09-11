”Пусть соберутся ветераны УПА и Советской армии и просто выпьют...”

Мнение

Написать этот текст меня заставило вчерашнее сообщение о смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии Василия Кука . Появившиеся под информацией УНИАНкомментарии вынуждают лишний раз вспомнить об отношении к воинам УПА, которое испытывают апологеты Советской Армии. «Закопать, как собаку бандеровскую без гроба, как и всех бандеровцев», - пишет один из них. Такие вот впечатлительные люди. Со времени уничтожения последнего отряда прошло полвека, а они все призывают добить последних воинов УПА, девяностолетних стариков, а их прах развеять по ветру. И особенно в этом преуспевают советские ветераны, которые даже не могут слышать слов «УПА» и «бандеровец».

Согласитесь, странно. Вообще-то нормальное отношение победителей к побежденным предполагает великодушие и прощение. Недавно читал статью одного участника войны Британии с Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году. Так вот оказывается, сегодня и аргентинцы, и англичане встречаются за круглыми столами, где абсолютно спокойно обсуждают былое и опрокидывают вместе по чарочке. Конечно, то, что происходило на Западной Украине во время Великой Отечественной войны и после нее, не идет ни в какое сравнение с противостоянием на Фолклендах. Но не надо и чересчур драматизировать этот период, особенно все, что касается уже послевоенных событий.

Невольно вспоминается, что мастера единоборств в таких цивилизованных странах, как Япония, Корея, Китай, вообще считают, что у нас с врагом - одна карма. Враг нам дается свыше, причем не только в качестве наказания, но и как награда за наши бывшие деяния. Врага надо любить не просто из каких-то розовых представлений о жизни, враг – это часть нас самих. Если воин УПА, как враг, - подлый, трусливый, ничтожный, каким его хотят представить советские ветераны, то зачем уделять ему столько внимания?! Если он стойкий, бесстрашный, хитрый, то уважайте его, ведь это и есть достоинства бойца, которые вы лелеяли в себе.

На деле же получается, что вы призываете добить врага. И, разумеется, у вас находятся свои аргументы для этого. Удивительно ли, что после этого под тем же сообщением о смерти Кука кто-то пишет: «Спеціально для "Игорь" та іншої москалоти: скоро здохнете, собаки! Бог не фраєр, точно здохнете, 5 колона , бо ваш стабілізєц прийшов за вами». Согласитесь, диалог не клеится.

Конечно, если вам нужно кого-то оскорблять и обзывать, то продолжайте это делать. Те, кого вы своим умом обозначили в качестве врага, предоставят вам массу таких возможностей. Был бы враг, а все остальное вы за него додумаете. Как он играл в футбол отрезанными головами, как зашивал кошек во вспоротые животы беременным женщинам, как переодевался в форму бандеровца или энкавэдэшника во время карательных экспедиций и т. д. Продолжайте, фантазия у вас работает подозрительно хорошо. Только учтите: он вам даст зеркальный ответ.

Я же предлагаю сначала выпить. Пусть соберутся ветераны УПА и Советской армии и просто выпьют, проводят былое, как провожают старый год 31 декабря, и оставят в прошлом все, что было. Что будет дальше – посмотрим.

Андрей Каменский