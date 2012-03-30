Министр Присяжнюк хочет обязать украинцев гнать самогон

Эти люди действительно очень любят перерезать ленточки. Но даже при возможности делать это по пять раз - как на "мосту Кирпы" - лент на всех не хватает.

При нехватке достаточного количества новостроек они просто бросают нам яркие лозунги.

На днях на сайте правительства увидел новость о "топливе будущего" на Житомирщине.

Превращением солнечных фотонов на электроны, как известно, занимается Клюев. Тот самый, младший брат нынешнего секретаря Совбеза.

Уголь, запасов которого у нас или на 400, или на 500 лет, добывает и превращает в твердую валюту Ахметов. Тот самый президент известного футбольного клуба.

Атомную энергию добывает вроде бы только государство. Как бы мы не относились к ядерной энергетике, большинство ученых сходятся на том, что после исчерпания запасов нефти, газа и угля, человечество будет питаться энергией атома. Возобновляемые источники составят весомую часть, но не главную.

Так что же вспыхнуло на Житомирщине, обделенной углем, солнцем и АЭС? Неужели управляемая термоядерная реакция?

Вспыхнули опилкив виде пеллет - то есть прессованных таблеток - в одной из котельных. Дело, безусловно, хорошее, но если пресс-служба правительства видит наше энергетическое будущее так, становится немного грустно. Сжигать опилки в печи еще умеет моя тетя, а лет тридцать назад журналист Цветов рассказывал, как в Японии, в отличие от расточительной советской экономики, опилки используют для обогрева.

Впрочем, чего требовать от пресс-службы правительства, которая только записывает идеи руководителей страны, настоящих профессионалов.

Вот министр агрополитики Присяжнюк, разбив с неизвестным счетом российских друзей украинского сыра, решил улучшить энергетическую независимость Украины.

Мол, мы способны быстро выгонять из сахарной свеклы 5 млн. тонн спирта, использовать его вместо бензина, и сократить импорт нефтепродуктов вдвое. И вроде должен знать Присяжнюк, что мощность всех украинских спиртзаводов составляет около 60 млн. декалитров - около 500 тысяч тонн спирта в год. То есть к имеющимся 85 спиртзаводам надо добавить еще более 700. Или обязать украинцев гнать самогон в каждом доме, как китайцы когда-то производили чугун в каждом дворе. А засеять сахарной свеклой надо будет не полмиллиона гектаров, как сейчас, а все пять.

Даже если министр имел в виду еще биодизель, то при выходе 1-1,5 т / га получаем те же пять миллионов гектаров. А тут Кость Бондаренко в каждом памфлете кричит - не дадим евробюрократам заставлять нас сеять рапс!.. Заводов по производству биодизеля в Украине - единицы.

Бразилия производит более 10 млрд. литров (8 млн. тонн) спирта в год, и это почти половина моторного топлива, используемого в стране. Понадобились для этого мелочи: природные условия - два урожая тростника ежегодно - тридцать лет кропотливого труда: строительство винокурен, создание инфраструктуры, изменения налогового и таможенного законодательства, соглашения с автопроизводителями, наконец, установление демократического строя западного образца... Экологически помешанная Европа не форсирует внедрение биотоплива, потому что обычный двигатель без проблем может воспринимать не более 15% этанола в смеси с бензином, то требуется время для приспособления машиностроения к новым требованиям.

Неужели для понимания этого надо НЕ быть министром?

А Присяжнику что - лозунг бросил, и пошел заниматься более интересными делами. Распределением дотаций и субвенций.

Хотя каким может быть уровень подчиненных, когда главный чиновникстраны, успешный маркшейдер на пространстве бывшего СССР, сообщает на весь мир, что к участию в разработке месторождений сланцевого ГАЗА приглашены ведущие угледобывающие компании. Возможно, Азарову затмило разум то, что эти неназванные компании уже начали перечислять деньги за участие в еще не объявленном тендере? Интересно, кому именно?

Так что будем современными и инновационными. Новая страна почти построена. Держите неприкосновенный запас опилок и самогона. Зимой может понадобится.

Виктор Мишковский