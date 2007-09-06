Экологическая милиция приказала долго жить

В Полтавской области расформирована экологическая милиция, которая в качестве эксперимента по инициативе начальника областного управления милиции Михаила ВЕРШНЯКА была создана в апреле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, сам М.ВЕРШНЯК заявил журналистам, что решение создать экологическую милицию в качестве постоянного подразделения УМВД не поддержала Коллегия МВД.

"Наш эксперимент закончился. Решение о создании этого подразделения Коллегией МВД не было принято. Мы расформировали подразделения в Полтаве и Кременчуге, и людей вернули на их прежние должности", - сказал М.ВЕРШНЯК.

По словам начальника областного УМВД, экологическая милиция должна работать, и он уже обратился к мэрам городов области "взять это подразделение на свой бюджет".

"Считаю, эксперимент был успешным. Экологические милиционеры успешно боролись со стихийной торговлей, незаконными парковками легковых автомобилей, несанкционированными мусорными свалками", - сказал руководитель М.ВЕРШНЯК.

Как сообщал УНИАН, экологическая милиция была создана в структуре Управления Министерства внутренних дел в области в Полтаве и Кременчуге в апреле текущего года. В каждом городе в этом подразделении работало по 10 милиционеров.