Червоненко откроет памятник жабе

17 октября в г. Бердянск (Запорожская обл.) будет открыт памятник жабе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО, сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, "17 октября в Бердянске будет открыт памятник украинской жабе", – сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, добавив, что лично примет участие в открытии памятника.

Как сообщал УНИАН, по данным руководства мэрии Бердянска, 250-килограммовую скульптуру из бронзы для памятника уже отлили на местном заводе "Южгидромаш".

По словам собеседника агентства, "жаба с 2 мобильными телефонами, пачкой банкнот и массивной золотой цепью будет сидеть на головах четырех человек: мужчины, женщины, старика и ребенка. Она будет служить олицетворением ставшей в последнее время актуальной среди представителей всех слоев общества и всех возрастов фразы "жаба давит" - т.е. будет олицетворением жадности - порока, проявления которого хотелось бы в нашей жизни сократить".

Идея установить в Бердянске необычный памятник принадлежит непосредственно мэру города Валерию БАРАНОВУ, средства для ее реализации собраны меценатами, а автором композиции выступил известный в Запорожском регионе художник-монументалист Николай МИРОНЕНКО.

Предполагается, что памятник будет установлен на 80-сантиметровый гранитный постамент на городской Набережной, где уже есть памятники слесарю-сантехнику, бычку-кормильцу и дачникам, однако однозначно место расположения новой необычной скульптуры пока не определено.