Ющенко отменил свой запрет на высотное строительство в центре Киева

Президент Украины Виктор Ющенко своим указом №723 от 20 августа т.г. отменил действие указа «О мерах по упорядочению застройки территории и сохранению историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве».

Текст указа размещен на официальной веб-странице Верховной Рады Украины.

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его опубликования.

В пресс-службе Президента корреспонденту УНИАН подтвердили наличие и легитимность этого указа.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2007 года Президент подписал указ №208 «О мерах по упорядочению застройки территории и сохранению историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве». Этим указом Киевской городской государственной администрации в трехмесячный срок поручалось принять меры по запрету строительства в историческом центре города высотных жилых и общественных зданий и других сооружений, разработать и утвердить схему размещения таких зданий за пределами исторического центра и исторических ареалов города. Также КГГА было поручено разработать и утвердить границы исторических ареалов Киева и режимов использования территорий этих ареалов.

При этом В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров принять меры для упорядочения вопросов застройки городов, которые отнесены к историческим населенным местам Украины, прежде всего высотными жилыми и общественными зданиями, другими сложными сооружениями, сохранение объектов массового пребывания и отдыха жителей в населенных пунктах.

Генеральной прокуратуре поручалось в трехмесячный срок проверить законность застройки исторического центра Киева, в том числе при выделении земельных участков для строительства, а также соблюдение при этом прав и интересов жителей города.

По информации Секретариата Президента, на сегодня в центральной части Киева возведено и получено разрешение на сооружение около 100 объектов, которые нарушают архитектурную целостность города. Также киевская власть планирует выдать разрешения на строительство еще 50 высотных объектов в центре Киева.