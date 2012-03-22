В Харькове маршрутка не разминулась со Шкодой: четверо людей - в больнице

17:52, 22 марта 2012
Разное
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 Водитель маршрутки с места происшествия скрылся.

В Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса «Рута» и автомобиля Skoda Fabia пострадали четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла сегодня на перекрестке улиц Сумской и Веснина.

Водитель автобуса «Рута», выполняя поворот с улицы Сумской на улицу Веснина, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП четверо пассажиров автобуса «Рута» с травмами доставлены в больницу. Водитель маршрутки с места происшествия скрылся. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его местонахождение.

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