Дети в школу собирались: мылись, брились, похмелялись

Мнение

Первую половину каждой субботы я традиционно провожу на стадионе, где пробегаю несколько кругов, потом подтягиваюсь на турниках. Эта суббота не стала исключением. Сейчас я отметил, что летом стадион пустовал, теперь он наполнился людьми: это были школьники, вернувшиеся после первой в этом году линейки. Здоровые, загоревшие, улыбающиеся старшеклассники приветствовали друг друга, целовались после разлуки, длившейся почти три месяца.

Стало как-то радостно за них: вот оно, новое здоровое поколение, у которого жизнь складывается совсем не так, как у нас. Заходя на второй круг, я заметил над группками молодых людей дымок. Преодолев третий круг, увидел, как молодежь распивает сладкие газированные напитки. После четвертого появилась водка. После десятого старшеклассники были уже, как говорится, хорошие. Я убегал со стадиона, на трибунах которого сидели пьяные школьники со своими не более трезвыми подругами. Был час дня. Что еще должно было сегодня произойти с этими молодыми людьми, можно было только догадываться. Мне же подумалось, что это действительно поколение, у которого все не так, как было у нас.

Мне пришлось расти «на районе», застроенном домами для милиционеров, поэтому, сами понимаете, окружающая среда изначально была подпорчена с точки зрения криминала. Я не преувеличиваю: драться приходилось каждый день. Тем не менее, из примерно двадцати парней всего класса курило только двое, одним из которых был я. На нас смотрели, как на героев, курение делало из нас своего рода людей, бросивших вызов обществу. Покупка сигарет превращалась в сложный и порой небезопасный ритуал. Ясно, что советские продавцы несовершеннолетним курево не отпускали. Приходилось писать записки «от руки отца» или давать деньги взрослым. Тут главное было – вычислить, кто из них поведется на просьбы, а кто схватит за ухо и поведет вас к родителям или в милицию. Попадались ведь и такие типы. Сигареты и папиросы хранили в электрощитах подъездов, вместе с мылом и зубной пастой: прежде чем вернуться домой накуренными, мы чистили зубы и мыли руки. «А то родаки унюхают». Как приходилось прятаться, куря в школе на переменах – отдельная тема.

И вот почувствуйте разницу: сегодня курение у детей вообще не считается грехом. Пройдите мимо любой школы во время перемены, вы все поймете сами. Удивительно ли после этого, что на выпускные даже отличницы напиваются, как моряки? Не хочу уподобляться старым ворчунам, но, пожалуй, стоит вспомнить вот следующее.

В свое время я работал в суде, и как-то так сложилось, что мне пришлось много наблюдать, как судят молодых людей. Вы бы видели мамочек этих пацанов: «Как же так, мой Андрюша, он ведь такой добрый, ласковый парень, а тут его осуждают за то, что троих порезал ножом. Да не может этого быть». А ничего удивительного: пока ты часами болтала по телефону с подругой, пока решала свои проблемы, пока зарабатывала деньги, Андрюша совершенствовался. Он шел на улицу, которая делала свое дело, и добавлял в это дело часть себя. Вчерашний добрый Андрюша курил, пил водку, овладевал холодным оружием. Результат превзошел все ожидания. Я, конечно, привел крайний пример, и дай Бог, такого не произойдет, но факт налицо: если вы не хотите смотреть за своими детьми, то знайте: всегда найдется тот, кто заменит вас. Только не удивляйтесь потом разным сюрпризам от ваших киндеров. С новым учебным годом!

Андрей Каменский