Украинцы массово меняют имена: Ани и Маши становятся Океанами и Луноликами

Все больше украинцев решают официально изменить свое имя. По статистике Государственной регистрационной службы, в 2011 году почти 20 тысяч украинцев изменили имена - это на 12% больше, чем в 2010-м. Еще 10 лет назад желающих переименоваться было намного меньше - всего несколько тысяч.

В основном за такой услугой в паспортные столы обращались люди, которым сначала досталось экзотическое имя. Сегодня же людей привлекает новая экзотика: Ани и Маши становятся Океанами и Луноликами, а Саши и Сережи - Сомерсетами и Каспера, пишет ТСНсо ссылкой на журнал "Фокус".

Психолог Татьяна Алексейчук считает смену имени своеобразным обрядом инициации - символом вхождения в новый жизненный статус.

"Когда человека не устраивает его судьба и он хочет кардинально ее изменить, то требует какого-то ритуала, чтобы почувствовать перевоплощение", - пояснила эксперт.

С ее точки зрения, когда человек меняет имя, то ему кажется, что все проблемы остаются позади.

"Это одновременно и смена имиджа, и попытка побега, причиной которой могут быть любые глубинные травмы. Грубо говоря, изменение имени чаще - желание получить от жизни все и немедленно", - отметила Алексейчук.

Чтобы изменить имя, нужно прийти в районный отдел ЗАГС и написать заявление. К заявлению прилагаются свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, о рождении детей. Затем заявление отправляется на проверку в органы внутренних дел. Когда имя официально изменено, необходимо обновить и документы - идентификационный номер, загранпаспорт, водительские права.