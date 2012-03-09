Скандал Тейшейры или ляпсус Волошина?

Господин Тейшейра вместе с послами стран Евросоюза посетил Федерацию работодателей, чтобы пообщаться об инвестициях и бизнес-климате. Сейчас среди олигархов и чиновников модно иметь что-то для души: футбольный клуб, галерею, ассоциации "Друзей итальянской оперы». Вот Фирташ в федерации председательствует. Интересный кстати сайт у ФРУ: отражен бескорыстный, неутомимый, плодотворный труд председателя во имя процветания Украины. Маловато упоминаний о мудром руководстве президента улучшением жизни, но это легко исправить.



Поэтому посол, пользуясь случаем и заметил, что не все то, что Янукович обещал, выполнено. Точнее: "к сожалению, не достиг таких результатов".



Если посмотреть выступления Януковича в Брюсселе, Нью-Йорке, Давосе, Варшаве и Киеве перед президентами, еврокомиссарами, премьерами, канцлерами, послами, то можно убедиться: обещал бороться с коррупцией, принимать программы борьбы с коррупцией, создавать комитеты по борьбе с коррупцией. Что из этого вышло - мы все видим: программ и комитетов много. Коррупции тоже.



Из слов посла ЕС становится понятным, что господин Тейшейра не занимается своими прямыми обязанностями, и кроме Первого национального телеканала и "Урядового кур'єра" использует какие-то другие источники информации. Конечно, проклятые оппозиционные. Не способен оказался господин Тейшейра перенять пример нашего блестящего дипломата - посла в Беларуси Виктора Тихонова. Тому абсолютно все в Минске нравится.



В общем, большой огласки круглый стол Фирташа не имел. Несколько вражеских сайтов Тейшейру процитировали - и кто их всерьез воспринимает.



А вот у директора департамента информационной политики МИД Украины Волошина словно сорвало планку. Мол, понаехали тут, украинизируются, лезут в нашу белье, вас тут вообще не стояло.



С господином Волошиным такое случается: вот недавно его разволновал «щенячий восторг оппозиции». Наверное, навеяло речами выдающегося советского дипломата Андрея Януариевича Вышинского. «Расстрелять их всех, как бешеных псов!"



Верный продолжатель дела Ленина-Сталина товарищ Путин тоже, похоже, повлиял. Помните: "Нам разве нужна украинизация нашего парламента".



Показалось, еще немного - и услышим от дипломата Волошина призыв "мочить в сортирах".



Но вышло неловко. Оказалось, что МИД Украины претензий к послу Евросоюза не имеет. И "скандал Тейшейры", похоже, превратился в "ляпсус Волошина". Министру Грищенко придется теперь статью писать, чтобы пяти европейским министрам - а в их лице всему Западу - объяснить евроинтеграционный провал Украины.



Задал директор департамента работы министру. Ну так они же у нас "проФФесионалы"!



На днях на 5-м канале Волошин пожаловался, что как госслужащий не имеет возможности говорить все, что думает. На что Олег Соскин посоветовал уйти в отставку и получить возможность высказываться свободно.



Как по мне, то лучше не надо. Если украинский госслужащий сравнивает сограждан с животными и воспринимает украинизацию как негативное явление - могу только представить, что он о нас думает и хочет сказать.



Лучше уж пусть молчит.



Виктор Мишковский



