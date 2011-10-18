Путин говорит, что России не нужна «украинизация» Госдумы

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что России не нужна «украинизация» Государственной думы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН заявил в интервью российским федеральным каналам.

«Вопрос в том, как нам развивать вот эти демократические институты. Нам нужно постоянно в поиске находиться. Нам нужно посмотреть: нам что, скажем, нужно в парламенте 10–15 партий? Нужно убрать вообще порог прохождения в парламент или нет? Но мы знаем пример наших соседей в Украине. Нам разве нужна украинизация нашего парламента, где невозможно практически ничего обсуждать?», - заявил В.ПУТИН.

Он отметил, что в США очень много инструментов, применяя которые, государство добивается того, что в Конгрессе присутствуют только две крупные партии, идёт большая борьба в рамках этих партий вначале.

По словам В.ПУТИНА, «там реально демократия развивается, в том числе и с помощью вот этого предварительного голосования. И на поверхности оказываются наиболее эффективные и наиболее принимаемые обществом люди, они между собой борются. И то же самое в парламентах происходит».

Как считает В.ПУТИН, политическая система России находится в процессе становления.

«Мы не будем принимать никаких волюнтаристских решений. Мы будем всегда в диалоге с общественностью, с обществом находиться. Будем искать такие формы, при которых наша политическая система была бы устойчивой», - заявил он.

По словам В.ПУТИНА, политическая система РФ должна развиваться на собственной базе, а не на основе советов или окриков из-за рубежа.

«Наше государство не может существовать как сателлит. Нам нужна устойчивая, внутренне устойчивая политическая – современная, гибкая, отражающая требования сегодняшнего дня, но опирающаяся на наши национальные традиции - система», - сказал он.

В.ПУТИН заявил, что Россия не может себе позволить создания ситуации, как в некоторых странах бывшего Варшавского договора, где «не могут назначить даже министра обороны или начальника генерального штаба без совета с послом иностранного государства».

В Госдуме РФ представлено 4 партии.