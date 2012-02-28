В Еврокомиссии говорят, что Янукович не выполнил обещания

По мнению главы Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не выполнил свои обещания относительно улучшения бизнес-климата и борьбы с коррупцией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА заявил в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины и посвященного улучшению инвестиционного и делового климата.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ заявлял с тех пор, как был избран, что концентрация власти была необходима для борьбы с коррупцией и для проведения реформ, нужных для создания привлекательного бизнес-климата в Украине, но, к сожалению, не достиг таких результатов», - сказал он.

Также Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что еще в ноябре 2010 года на саммите «Украина-ЕС» президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ передал В.ЯНУКОВИЧУ перечень проблем, с которыми сталкиваются европейские компании при ведении бизнеса в Украине.

При этом, по его словам, сейчас все еще остаются нерешенными вопросы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, проблема фискального давления и некоторые другие проблемные вопросы.