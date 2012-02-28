Киевская автовыставка назначена на конец мая, но...

Четвертая специализированная выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины «ВААИД Kyiv Automotive Show 2012», инициатором и организатором проведения которой является Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), пройдет 21-27 мая 2012 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза».

Об этом сообщил президент ВААИД, генеральный директор компании «ВААИД-Экспо» Станислав ЩЕРБИНА на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания планирует, что в ходе «ВААИД Kyiv Automotive Show 2012» будет представлено 12-14 мировых премьер автомобилей.

В свою очередь, как отметил исполнительный директор «ВААИД-Экспо» Олег ЛИТВЯК, на сегодняшний уже подано 10 заявок на участие в выставке.

С.ЩЕРБИНА также добавил, что «если мы не наберем в этом году то количество участников или премьер, то мы не будем проводить автошоу».

«К концу апреля будет полностью известно – будет ли автошоу в этом году», – сказал он.

Также С.ЩЕРБИНА отметил, что параллельно с «ВААИД Kyiv Automotive Show 2012» планируется проведение выставки автотехсервиса и коммерческих автомобилей.

Первые два дня (21 и 22 мая) организаторы выставки отводят под пресс-дни.

Справка УНИАН. Компания «ВAAИД-Экспо» основана с целью организации и проведения ежегодной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины. Первая выставка автомобильных импортеров и дилеров Украины прошла 1-4 июня 2006 года под названием Automotіve Ukraіne`2006.