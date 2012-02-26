У 100 тысяч внедорожников выпадают фары

Автомобильная компания Porsche просит владельцев свыше 100 тысяч внедорожников Cayenne заехать в автомастерскую. Речь идет о самой крупной акции в истории этого немецкого автопроизводителя, передает Немецкая волна.

Дефект касается автомобилей Cayenne, Cayenne S, Cayenne S Hybrid и Cayenne Turbo 2011 и 2012 годов выпуска. Выяснилось, что у фар, установленных на машинах моделей Cayenne, которые принадлежат к классу «люкс», ослаблено крепление, из-за этого при резком торможении они могут просто выпасть из "гнезда".

Представитель Porsche отметил, что проблема касается машин, проданных, в первую очередь в США и Канаде. В целом специалисты компании уже зафиксировали около 40 проблемных обращений по всему миру. Впервые проблема была замечена в США еще в 2010-м году.

Компания планирует проинформировать всех владельцев Cayenne, что дефект будет устранен бесплатно. В документах, посланных Porsche в Национальное управление безопасности дорожного движения США, отмечается, что автопроизводитель не владеет информацией о каких-либо авариях, которые случились из-за обнаруженной проблемы.

Речь идет о самом крупном «отзыве» автомобилей в истории немецкого автопроизводителя Porsche и неисправности в самой популярной модели компании.

«У нас еще никогда не было такого масштабного отзыва», - заявил представитель компании, штаб-квартира которой расположена в Штутгарте.

«Половина из 120 тысяч проданных Porsche автомобилей 2011-го года - это модели Cayenne. Наибольшей популярностью в прошлом году они пользовались на автомобильном рынке Китая. Средняя цена на автомобили этой модели – около 60 тысяч евро», - отметили в компании.

В целом специалисты Porsche заверяют, что ремонтные процедуры по устранению проблемы с фарами не являются сложными –это где-то 45-минутный ремонт каждого автомобиля.

В январе этого года два других немецких автопроизводителя Volkswagen и BMW также объявили об отзыве автомобилей из-за технической неисправности.