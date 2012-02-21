В Харькове «поцеловались» три иномарки: погибли два человека

В Харькове в результате столкновения трех иномарок погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском управлении ГАИ, авария произошла сегодня около 9.15 на Белгородском шоссе недалеко от Мемориала Славы.

Водитель автомобиля «Mazda», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилями «Mercedes» и «KIA», двигавшимися во встречном направлении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Mazda». Еще один пассажир автомобиля «Mazda» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и забоями доставлен в больницу. В настоящее время возраст пострадавших в аварии устанавливается.

Пассажиры автомобилей «Mercedes» и «KIA» за медицинской помощью не обращались.