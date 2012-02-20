Нарышкин помогает украинской власти принять «правильное» решение?

Новый виток украинско-российских газовых отношений приобрел ярко выраженный «таможенный» окрас. Одним из условий газовой скидки и раньше называлось, помимо передачи в управление «Газпрому» ГТС и экспансии российского капитала в акционировании нашей промышленности, вхождение в Таможенный союз, который, по планам бывшего-будущего президента РФ Владимира Путина, должен трансформироваться в нано-СССР - Евразийский союз. Вопрос для Кремля затянулся, и он решил вмешать в процесс принятия «правильного» решения украинской властью свой парламент, чему был призван визит в Украину председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина. Первым его заявлением стало то, что Украина и Россия уже договорились о синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Дату «супер-действа» он не назвал.

Немногим позже стало понятно, что с заявлением российский гость поторопился. Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что Верховная Рада пока не готова к такому сюжету. «Если мы доведем его (соглашение – ред.) до того состояния, которое мы понимаем, мы готовы будем выйти на имплементацию в любой день. Но на сегодняшний день такая работа еще не закончена», - сказал Ефремов.

А дорабатывать есть что. Особенно с учетом того, что европейское направление остается приоритетом политики власти, как она сама заявляет. Поэтому в вопросе ЗСТ в рамках СНГ нужно быть особенно осторожными. Это – фактически шаг в Таможенный союз, что исключает евроинтеграцию как таковую. Что особенно настораживает в соглашении по ЗСТ в рамках СНГ, так это то, что в список изъятий попали энергоносители и металлы, что представляет собой фискальный интерес. Россия обещает, что со временем изъятия будут уходить, но сроки не называются. Похоже, что когда 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге премьер-министр Николай Азаров со своими коллегами по СНГ подписывал документ (договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия), не совсем владел ситуацией, или четко планировал - разберемся позже. Кстати, подобный документ был подписан руководителями государств Содружества в 1994 году. В 1999 году его ратифицировала Верховная Рада. А Россия этого, кстати, не сделала. И никто ее не принуждал к «подвигу». Действия договора были заморожены. А теперь вдруг такая заинтересованность северной соседки. В принципе, кто же против расширения рынков сбыта продукции и увеличения числа торговых партнеров, но данный союз должен строиться на принципах ВТО и все его механизмы должны быть прозрачны для участников. К тому же, уже действующий Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может в любой момент ввести защитные меры в отношении участников договора о ЗСТ в рамках СНГ, если почувствует угрозу в отношении своих производителей.

После перечисленного встает вопрос – а сможет ли существовать такой союз, если изначально он не основан на принципе равноправия, в котором отсутствует честное партнерство, то есть, в нем больше политики, чем экономики.

Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом - тоже нелегкий вариант, но там есть четкая оговоренность по поводу изъятий, мы реально имеем шанс выйти на рынок Евросоюза, а «торговое» поведение украинцев говорит о том, что данный вектор сотрудничества для них более значимый. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – нужно идти в ту сторону, где лучше принципы и стандарты жизни.

А Россия тем временем все настойчивее загоняет Украину в кабалу. Кремль приготовил новый газовый договор, который, по словам Нарышкина, уже передан правительству Украины. Вспоминая харьковские соглашения, можно прогнозировать наш «нелегкий» шаг, который потом власть преподнесет в качестве спасательного круга.

Нана Черная