В библиотеках могут начать продажу презервативов

Глава молодежного крыла Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Оскар Бланко предложил установить в местах скопления мадридской молодежи торговые автоматы, продающие презервативы, сообщает Интернет-газета "Madridiario".

"Оскар Бланко предложил установить торговые автоматы в наиболее посещаемых молодыми людьми местах - в частности, в мадридских библиотеках, на станциях метрополитена и пригородных поездов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что предложение вызвано опубликованными недавно статистическими данными, которые говорят о росте количества абортов среди мадридской молодежи - за последние десять лет этот показатель удвоился.

Помимо автоматов, Бланко предложил создать центры сексуального образования - по одному на каждые 100 тысяч молодых людей, что соответствует рекомендациям Международной организации здравоохранения.

РИА "Новости"