Торговля органами и дети-рабы – пример для Украины?!!

Мнение

Политическая реклама в Украине – это нечто. С каждым днем, как могла бы сказать Алиса, все страньше и страньше становится. Складывается впечатление, что ОНИ, то есть высокооплачиваемые политтехнологи, нанятые тройкой ведущих в избирательной гонке политсил, НАС, то есть народ Украины, простите, за полных идиотов держат.

Вот, например, реклама блока НУ-НС как будто специально нарывается на обвинения в использовании даже уже не админресурса, а служебного положения президента Украины в интересах отдельно взятого блока. Ну перебили регионалы «фишку» со снятием депутатской неприкосновенности. И надо отдать должное будущей партии Ющенко, биг-борды по всему Киеву довольно оперативно заменили. Сама наблюдала, как в выходной день заморенные на жаре «расклейщики» старательно наклеивали новые агитки взамен «устаревших». Заменили-то заменили. Но как!

Сменили лозунг один на другой. «Скасуємо депутатську недоторканність” на “Закон один для всіх”. На том и остановились. Цитата Ющенко со ссылкой на Президента как была, так и осталась. На том же месте. А чего стоит телевизионный ролик все с тем же Президентом в конце. Такое ощущение, что кроме цитат из речей Ющенко, указов Ющенко, инициатив Ющенко, и, наконец, лица Ющенко НУ-НС вообще нечего представить избирателю.

Между прочим, ролики Юлии Тимошенко порезали все телеканалы, о чем писалаУкраинская правда. И повыбрасывали именно кадры с изображением Президента, премьера и спикера. Якобы, юрист одного из каналов аргументировал это тем, что существует принципиальная разница между использованием изображений первых лиц государства в информационных и в рекламных целях.

Получается, Нашей Украине – Народной Самообороне можно, а Блоку Юлии Тимошенко – нельзя. Так что ли? И почему, простите за некорректный вопрос безусловное преимущество тут отдается именно той силе, которая требует закона – «одного для всех»?

О роликах Партии регионов и вовсе лучше промолчать. Кондовая, исключительно совковая реклама, в результате просмотра которой среднестатистическому украинцу (надо полагать, он пребывает в вечной коме, поскольку не имеет ни малейшего представления о том, как ему живется) предлагается поверить, что именно во время премьерства Януковича в его жизни (финансовой, общественной и личной) все было «чики-поки». И, разумеется все станет еще лучше (куда уж больше!), если премьер Янукович премьером так и останется. Кстати сам глава правительства, снятый с такой улыбкой, что ролики ПР лучше всего будет запретить демонстрировать в вечернее и ночное время (чтобы детишек ночные кошмары не мучили), судя по времени выхода роликов в прокат, физически не мог находиться в отпуске, когда велись съемки. Или требование не агитировать одновременно с исполнение должностных обязанностей распространяется только на проникновенные речи с трибун?

Но последний ролик БЮТ меня лично просто подкосил. Это тот, где в качестве примера (надо полагать положительного, иначе с чего бы о нем упоминала Юлия Тимошенко) для Украины упоминаются «прорывы азиатских тигров». В том числе и китайское экономическое чудо…

Почему никому из пиар-команды Тимошенко не пришло в голову, что Китай может ассоциироваться с экономическим ростом и дешевым ширпотребом, не меньше, чем с непрекращающимися скандалами в сфере, так сказать, социальной политики? Торговля органами казненных государственных преступников, что в декабре 2005-го признали власти Китая. … Рабский детский труд по 15 часов в день на угольных шахтах и кирпичных заводах… Или из последнего, августовского: введение потрясшего весь мир государственного запрета для СМИ на освещение «негативных событий» (теперь по китайскому ТВ даже грустное лицо показывать нельзя)…

Наверное, нет оснований утверждать, что весь этот негатив имеет прямое отношение к «китайскому экономическому чуду». Хотя, если учесть, что уже в 2004-2005 годах Китай уверенно занял первое место в мире по числу трансплантаций внутренних органов , а также стоимость подобных операций… Наверное, какое-то отношение к нынешнему благосостоянию Поднебесной это все-таки имеет. Дети-рабы, так уж точно, своими руками часть ВВП создают.

И даже если все перечисленное не имеет никакого отношения к тому, что говорит с экрана Тимошенко, неужели ее пиарщикам так сложно понять, что предлагать Украине в качестве примера страну с ТАКОЙ репутацией – как минимум означает рисковать репутацией лидера? И куда, прошу прощения смотрит нанятый для этой кампании БЮТ знаменитый «питбуль пиара»? Собирается ли он отрабатывать гонорары, которые, по информации СМИ, только стартуют с сотен тысяч долларов? Или рассчитывает на то, что буквально помешанная на политике Украина отреагирует на подобные промахи так же индифферентно, как и вскормленные на сериалах американские домохозяйки?

Ведь если вспомнить, что в «прорыве» от Тимошенко и социальная составляющая также имеется, одни только ассоциации способны загубить на корню один из наиболее безупречных (насколько это вообще возможно в Украине) политических имиджей.

И за это отечественные политики платят сумасшедшие деньги! Поразительно…

Вера Сорока, г. Киев