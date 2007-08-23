ДТП в Днепропетровске: в больницу попали 5 пассажиров маршрутки

Вчера в 21.40 в Днепропетровске автомобиль "Хонда-Сивик" столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Мерседес Бенц-310", в результате чего маршрутка перевернулась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и доставлены в больницу.