ДТП в Днепропетровске: в больницу попали 5 пассажиров маршрутки
11:32, 23 августа 2007Разное
743 0
Мерседес перевернулся
Вчера в 21.40 в Днепропетровске автомобиль "Хонда-Сивик" столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Мерседес Бенц-310", в результате чего маршрутка перевернулась.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и доставлены в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter