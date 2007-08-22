Блок Тимошенко снимает кино об украинцах, уехавших на заработки за границу

БЮТ готовит фильм об украинцах, работающих за границей, чтобы поднять их проблемы на государственный уровень. Об этом во время пресс-конференции в Тернополе сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “фильм заставит задуматься, какое государство мы строим, если вся нация уже скоро будет за границей”.

Лидер БЮТ также сообщила, что она недавно побывала в Италии, чтобы узнать, сколько там украинцев, каковы их заработки и чего они ожидают от Украины. В частности, в Неаполе Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с украинской общиной. “Меня шокировало, что в Италии легально и нелегально работают 3-4 млн. украинцев. Особенно многих людей из Западной Украины. Они очень тяжело работают - нянями, уборщицами, посудомойками, их дипломы там не признаны. Но убирая, они там зарабатывают 600-700 евро в месяц”, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Следовательно, убеждена лидер БЮТ, перед государством стоит задача не просто создавать рабочие места, но и приближать зарплату к европейскому уровню. Ю.ТИМОШЕНКО пообещала вернуть украинских работников в родное государство. По ее словам, это предусмотрено программой “Украинский прорыв”.

Когда именно покажут фильм об украинцах, работающих на границей, Ю.ТИМОШЕНКО не сказала, отметив, что “его можно будет увидеть в ближайшее время”.