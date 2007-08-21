Василий Киселёв: предал не Мороз, предал Ющенко

Лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий КИСЕЛЕВ утверждает, что после досрочных выборов формат коалиции в ВР Украины не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИСЕЛЕВ заявил сегодня журналистам в Симферополе, что Социалистическая партия Украины пройдет на досрочных выборах в парламент страны, и формат коалиции не изменится. «То, что социалисты пройдут в парламент, у меня никаких сомнений нет. То, что у нас будет коалиция создана в том же формате (как в парламенте V созыва – УНИАН), у меня тоже никаких сомнений нет», - отметил он.

На вопрос, не боятся ли «регионалы», что лидер СПУ Александр МОРОЗ после выборов снова может примкнуть к «помаранчевым силам» и предаст «бело-голубых», как когда-то предал «оранжевых», В.КИСЕЛЕВ ответил, что не считает А.МОРОЗА «предателем». «Когда МОРОЗ, борясь против диктатуры КУЧМЫ, стоял вместе с ЮЩЕНКО на Майдане, то, отметьте, он ни разу не был в оранжевом шарфике, - возмутился В.КИСЕЛЕВ. - Так вот, я хочу сказать, что когда ЮЩЕНКО получил из рук МОРОЗА президентский жезл, то ЮЩЕНКО предал идеалы Майдана, растоптал Конституцию, затеял отмену конституционной реформы и, что самое страшное, поставил страну на грань гражданской войны… Я уверен, что МОРОЗ поступил абсолютно правильно».