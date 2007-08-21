Жириновский приехал в Украину

20 июля с частным визитом в Ровенскую область прибыл вице-спикер Госдумы России Владимир Жириновский. Его приезд по состоянию на первую половину 21 августа проходит без эксцессов, не сопровождается акциями протеста и пикетами, сообщает ЗИК .

Владимир Жириновский намерен посетить Костополь и изучить историю своей семьи. Именно в Костополе, по архивным данным, жили его предки.

Как сообщал УНИАН, в июне 2006 года лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский после многолетних поисков нашел родных, которые сообщили ему историю его отца и родни по отцовской линии.

Отец Владимира Вольфовича, Вольф Эдельштейн родился в 1907 году в Костополе в семье зажиточного фабриканта, лидера местной еврейской общины. Семья Эдельштейнов продолжала там жить, и когда 1920 году Костополь перешел к Польше, и когда в 1939 году вошел в состав Ровенской области Советской Украины.По профессии он был не юристом, как считалось, а коммерсантом и агрономом с дипломом Гренобльского университета (Франция), который он закончил в 1932 году.

"В результате фашистской агрессии дедушка с бабушкой были расстреляны, сестра моего отца с дочерью были расстреляны..." - рассказал Жириновский. "Отец мой с младшим братом успели уехать. Их эвакуировали в Алма-Ату. Там мой отец познакомился с моей матерью Александрой Павловной Жириновской, беженкой из Ленинграда", - продолжил он.

После войны, в 1946 году, братьев, имевших польское гражданство, отправили в Польшу. "Поскольку у них были польские паспорта, советские им еще не успели выдать, то по приказу Сталина, на основании международных договоров их отправили в Польшу", - рассказал Жириновский. В 1949 году оба они эмигрировали в Израиль.

В Израиле Вольф Эдельштейн женился второй раз, детей от этого брака у него не было. В 1983 году он умер в возрасте 76 лет.