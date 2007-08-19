Определена причина появления акул у испанских пляжей

Регулярное появление этим летом акул вблизи пляжей Таррагоны (северо-восток Испании) связано с тем, что недалеко от пляжей рыболовные суда выбрасывают за борт часть дневного улова, сообщил РИА Новости по телефону представитель муниципалитета Таррагоны.

"С конца июля нам неоднократно приходилось эвакуировать отдыхающих с пляжей из-за появления нескольких акул, причем, в одно и то же время", - сказал представитель муниципалитета.

Он отметил, что "вопрос вообще стал о том, чтобы закрыть пляжи, поскольку акулы, примерно метровой длины, стали появляться каждый день".

"Между тем, приглашенные нами специалисты определили, что данный вид акул никогда не нападает на человека, и что они, скорее всего, интересуются рыбой, которую выбрасывают за борт возвращающиеся в пять вечера в порт Таррагоны рыболовные суда", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что экипажи перед заходом в порт обычно отделываются от части улова, который не" может быть реализован на рынке".

"Что касается акул, то они ведут себя не агрессивно и спокойно уплывают, когда сотрудники полиции и Красного Креста на катерах отгоняют их подальше от берега", - добавил муниципальный служащий.

Песчаные пляжи Таррагоны являются одним из популярных мест отдыха европейцев.