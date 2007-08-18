Блок Верки Сердючки создан, но без... Андрея Данилко

Сегодня в Киеве на межпартийном съезде создан избирательный блок «Блок Верки Сердючки «За своих!».

Как передает корреспондент УНИАН, в блок вошли Либерально-демократическая партия Украины, партия «Женщины Украины» и Коммунистическая партия трудящихся.

Делегаты съезда около двух часов ожидали начала послеобеденной части съезда, на которую должен был явиться артист Андрей ДАНИЛКО, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, но А.ДАНИЛКО так и не появился.

Съезд проходил в Киевском планетарии. Во время двухчасового ожидания артиста, в частности, было выключен свет, и делегатам и гостям собрания демонстрировали звезды и планеты.

Как сообщил в интервью журналистам руководитель блока Игорь ДУШИН, А.ДАНИЛКО не пришел на съезд из-за того, что еще не определился окончательно со своим участием в блоке и вообще в избирательной кампании.

И.ДУШИН заявил, что на А.ДАНИЛКО оказывается «определенное давление, которое сегодня ощущается со всех сторон».

Отвечая на вопрос журналистов, кто оказывает давление, И.ДУШИН отметил: «В администрации (видимо, речь идет о Секретариате Президента – УНИАН) косят глазами на регионы (видимо, имеется в виду Партия регионов – УНИАН), а те, в свою очередь, - на администрацию».

И.ДУШИН напомнил, что в соответствии с законодательством, съезды политических сил по утверждению решений об участии в выборах можно проводить до 20 августа. Он отметил, что именно до этого числа ожидают ответа А.ДАНИЛКО об участии в блоке.

На вопрос журналистов, сможет ли блок пойти на выборы без артиста, И.ДУШИН ответил, что «торговая марка «Верка Сердючка» принадлежит театру Андрея ДАНИЛКО, и право на использование бренда принадлежит ему». По его словам, это означает: если А.ДАНИЛКО не дает согласия на участие в избирательной кампании, то блок не сможет принять участия в ней.

«Звезда решит, звезда большая, она народная», - подчеркнул И.ДУШИН.

Как сообщил И.ДУШИН, первым в избирательном списке блока идет именно А.ДАНИЛКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июля на фестивале "Славянский базар" А.ДАНИЛКО заявил, что собирается создать собственную партию и стать народным депутатом. А.ДАНИЛКО рассказал, что планирует организовать предвыборный блок под названием "Против всех". По его словам, жители Украины устали от выборов. Певец добавил, что Верка Сердючка может драться и кричать в Верховной Раде не хуже нынешних депутатов.