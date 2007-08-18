Богатырёва и Чорновил пришли на Сорочинскую ярмарку пораньше
Что купили, за что агитировали
С 9 утра на Национальную Сорочинскую ярмарку прибыли кандидаты в народные депутаты Украины от Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА и Тарас ЧОРНОВИЛ.
Как передает корреспондент УНИАН, они обошли городок народных умельцев.
Р.БОГАТЫРЕВА купила кошик, яблоки, рушнык, вышитую сорочку, в том числе для своей четырехлетней внучки Маши, а также глечики и браслет.
Также она сказала, что купила своим однопартийцам сувениры: шкатулку, сувенир в виде свиньи и вышитую сорочку.
Т.ЧОРНОВИЛ купил брыль и вышитую сорочку, которые сразу же одел. Также он купил сувениры-свистульки и начал их демонстрировать посетителям ярмарки.
Затем они выступили на сцене с пропагандой Партии регионов и спели песню.
К 10.30 на ярмарку прибыл Президент Виктор ЮЩЕНКО. При этом они встретились с Р.БОГАТЫРЕВОЙ и дружески обнялись.