Лебеди примерзли ко льду
23:38, 10 января 2012Разное
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Сообщает тернопольское УМЧС
В Тернопольской области спасатели освободили из ледового плена 6 лебедей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Комната Кременецкого района.
В результате ночных морозов лебеди, которые ночевали на местном пруду, примерзли ко льду. Для их освобождения был привлечен дежурный караул Кременецкого райотдела МЧС.
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