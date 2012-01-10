Лебеди примерзли ко льду

В Тернопольской области спасатели освободили из ледового плена 6 лебедей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Комната Кременецкого района.

В результате ночных морозов лебеди, которые ночевали на местном пруду, примерзли ко льду. Для их освобождения был привлечен дежурный караул Кременецкого райотдела МЧС.