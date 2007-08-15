Путин с обнаженным торсом любуется Саянами (фото)

Владимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции РАН Андрей Субботин сплавились на лодках по реке Хемчик. Субботин по приглашению Путина сопровождает его в поездке по Туве.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Алексей Громов, сплавляясь, Путин и Субботин преодолели порог четвертой категории сложности. После сплава они на машинах и лошадях поднялись в горы (отроги Западного Саяна), проехали через несколько долин.

Во время путешествия президент и ученый наблюдали за различными видами животных, в частности, сибирским козерогом.

Путин во время поездки обсудил с Субботиным вопросы сохранения уникальных экосистем, редких видов животных.

Фото AP и президентской пресс-службы