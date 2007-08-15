На трассе Киев – Харьков автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы
10:06, 15 августа 2007Разное
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20 человек ранены
В Полтавской области один человек погиб и 20 получили ранение вследствие столкновения грузовика с автобусом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное проишествие произошло сегодня на 154 км автотрассы Киев – Харьков около 07.30.
Грузовик и автобус двигались в попутном направлении. По неизвестным причинам водитель фуры не придерживался безопасной дистанции, столкнулся с автобусом, в результате чего "ПАЗ" съехал в кювет. На момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров.
Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, руководство УМВД Украины в Полтавской области и областной Госавтоинспекции.
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