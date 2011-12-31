Обладатель джек-пота вызвал подозрения и денег не получил

В американском штате Айова игрок, выигравший в лотерею джекпот в размере 14,3 миллиона долларов, затребовал выигрыш за два часа до истечения срока годности лотерейного билета, сообщает Би-би-си.

Билет был приобретен 29 декабря 2010 года малоизвестным инвестиционным фондом, попечителем которого является юрист из Нью-Йорка, некий Кроуфорд Шоу.

За выигрышем обратились адвокаты Шоу, однако организаторы лотереи выразили сомнение в законности требований и объявили, что выдадут деньги лишь после проверки.

По словам устроителей лотереи, им не ясно, является ли победителем розыгрыша лично попечитель фонда или организация, которую он представляет.

Сам Кроуфорд Шоу был недоступен для комментариев.