На итальянской Ривьере за оставленное полотенце штрафуют на тысячу евро

В Италии введены штрафы для отдыхающих, пытающихся занять место на пляже с помощью оставленных полотенец. Как пишет газета The Daily Mail, размер штрафа составляет около 1000 евро.

Некоторые люди имеют привычку приходить на пляж еще до 6 часов утра и стелить там свои полотенца, после чего отправляются завтракать. Это вызвало возмущение других отдыхающих. Из-за многочисленных жалоб полиции итальянской Ривьеры пришлось применить закон, запрещающий стелить на пляже полотенце, а затем оставлять его без присмотра.

Сообщается, что наиболее склонны к подобным "преступлениям" люди старшего возраста, среди которых встречаются туристы из самых разных стран. Местные власти считают несправедливым, когда пришедшие позднее люди обнаруживают, что весь пляж уже занят полотенцами.

Лента.ру