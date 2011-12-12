О чем не смеют сказать Януковичу его «нукеры»?

На процедуре жеребьевки Евро-2012 Виктор Янукович доказал, что может быть системным политиком. Он уже второй раз пригласил иностранцев в Украину на языке, который сам он, очевидно, считает английским: «Велком ин Юкрейн, велком ин Киев!». Делая при этом элементарную ошибку по употреблению предлогов.

Даже школьник первого класса учит во втором полугодии фразу «Welcome to Ukraine». И запоминает ее на всю жизнь.

Интересно, Виктор Федорович видел, как не смогли скрытьпосле его патетического призыва к иностранцам саркастических улыбок Мишель Платини и Григорий Суркис. А репортаж о жеребьевке транслировался по всем мировым каналам. То есть улыбок было в тот момент миллионы - а то и десятки миллионов.

Причем, как говорил один герой Шекспира, «здесь есть своя система». Ранее точно такую же квазианглийскую фразу Янукович уже говорил на одной из официальных встреч с японцами. Но у тех всегда неизменно вежливые улыбки на лицах.

Автор прекрасно понимает, что у Виктора Януковича было специфическое детство, которое отнюдь не способствовало изучению английского. Что изучать его он начал уже в зрелом возрасте. Что и в русском, и в украинском в этих фразах используется именно предлог «в». Вот и получилась у него фраза-калька, которая не соответствует нормам английской грамматики.

Проблема в другом. Автор почему-то уверен, что Янукович отнюдь не желает позориться перед всем миром, делая детскую ошибку во фразе из трех слов. И если бы ему сказали, что вместо «ин» здесь нужно «ту», то он бы запомнил - и ошибки не повторял бы.

Загвоздка как раз в том, что ему явно никто ничего не сказал. Автор стопроцентно в этом уверен. Никто из окружения не рискнул стать «черным вестником». Боятся высочайшего гнева.

И сама Анна Герман хорошо знает английский - но если бы она указала на ошибку, то ее снова бы выставили под камеры объяснять, условно говоря, что «Чехов - украинский поэт». А что тут придумаешь? Грамматика есть грамматика.

У автора теперь зреют всякие плохие сомнения: а что еще не смеют сказать Януковичу его «нукеры»? Может, он не знает, что Тимошенко лежачую прямо в тюремной камере судят? Что из-за ее дела евроинтеграция Украины медным тазом накрывается?

А о «чернобыльцах»? Или о буровых платформах, на каждой из которых некоторые министры по 150 миллионов «наваривают» в собственный карман? Может, он многого не знает о собственной стране?

Очень прошу помощников и советников Президента - объясните ему, по крайней мере, какой предлог ставится во фразе «Welcome to Ukraine». А то скоро саммит «ЕС-Украина» (если не отменят). И там европолитики снова будут в кулачки хихикать.

За державу обидно.

Николай Писарчук