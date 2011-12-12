Контрафактные автозапчасти продавались под известными марками

В Харькове разоблачен предприниматель, которой продавал контрафактные автозапчасти с использованием логотипов известных торговых марок.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, во время обыска у правонарушителя было изъято аналогичной продукции на сумму свыше 800 тыс. гривен.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.