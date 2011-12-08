Нашли труп шоумена, выкраденный год назад из могилы

Останки известного итальянского телеведущего Майка Бонджорно (Mike Bongiorno), похищенные почти год назад, предположительно, обнаружены в местечке Виттуоне (Vittuone) недалеко от Милана, сообщили в четверг вечером итальянские СМИ.

Гроб с телом шоумена, пропавший из могилы 25 января, был найден после сообщения прохожего.

Сын Майка Бонджорно, комментируя итальянскому агентству Adnkronos это сообщение, отметил, что это радостная новость, однако для полной уверенности необходимо провести необходимую экспертизу.

Неизвестные злоумышленники в ночь на 25 января вскрыли могилу шоумена, скончавшегося в сентябре 2009 года в возрасте 85 лет, и похитили из нее гроб с его останками. Бонджорно был близким другом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Свою карьеру на телевидении Бонджорно начал в 1950-х годах. Его считают одним из основателей современного итальянского телевидения. Он пользовался огромной популярностью у местного населения, а программы, которые он вел, получали большой рейтинг, пишет РИА Новости.