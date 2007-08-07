Украинца официально титулуют как самого высокого человека в мире (фото)

Титул самого высокого человека в мире получил украинец Леонид Стадник, чей рост составляет 2,54 м. Такое заявление делает зарубежное издание Reuters, ссылаясь на слова Крейга Глинди - редактора мировых рекордов Гиннесса. На данный момент идет процесс фиксирования рекордов, которые войдут в издание Книги Рекордов Гиннесса 2008, и уже сейчас половина рекордов являются новыми. По словам Глинди, ежегодно устанавливается 44 тысячи рекордов, но только 4 тысячи попадают в книгу, поскольку критерии отбора строги, сообщают Подробности

Но любимым рекордом издателя все же является самый тяжелый человек - мексиканец Мануэль Урибэ, чей вес составляет 560 кг, и это после того, как он сел на диету и похудел больше чем на треть своего начального веса.