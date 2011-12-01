Чудо на кончике пера (к 20-летию всеукраинского референдума)

Двадцать лет назад, 1 декабря 1991 года, украинский народ подтвердил свою волю к независимости на всеукраинском референдуме. Результат был равнозначен чуду: «за» – больше 91 процента.

В первый раз в истории Украины ее судьба решалась не на кончике сабли, а на кончике пэра.

В первый раз в новейшей истории Украины хотя бы на мгновение совпали интересы простого народа и его элит.

В первый раз этнические меньшинства Украины массово поддержали идею ее независимости.

Вспомним сегодня добрым словом тех, кто вселял в нас уверенность и вел нас к гражданскому прямостоянию. Отметим тех, кто оплатил наше возрождение своей жертвой.

Говорят, что независимость буксует, потому что за нее не было заплачено кровью. Но, во-первых, кровью ради нее истекали предыдущие поколения. Во-вторых, так могут говорить лишь те, кто не знает, что это такое: искать национального понимания, переступая через кровь.

Говорят, что мы, украинцы, не в состоянии сами управлять собой. В действительности же до сих пор мы были не в состоянии понять – ни для чего нас Господь создал такими, как мы есть, ни к чему Он ведет нас такими ухабистыми дорогами нашей истории.

Дважды мы добывали важные победы на взлете нашего светлого и радостного духа – Бархатная революция 1989–1991 года и Оранжевая революция 2004 года. Потому диву даешься, что находятся люди, которые этих побед могут стесняться.

Дважды Господь продемонстрировал нам, каким эффективным может быть сопротивление без насилия. Откуда, как не от Нечистого, берется тот зуд высекать искры агрессии?

ХХ век был веком высвобождения Украины – при неистовом сопротивлении геополитического материала. Вектор этого сопротивления в целом не изменился, а потому остается потребность не столько наслаждаться независимостью, сколько утверждать и защищать ее.

Однако утверждение независимости – все еще процесс «эндотермический»: он и дальше нуждается в подведении к нему энергии нашего патриотизма и самопосвящения. Потому готовы ли вы, друзья, ответить утвердительно на давний вопрос поэта-шестидесятника:

«Але скажи, чи Ти зі мною поруч

пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?»

Мирослав Маринович