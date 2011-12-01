В Киеве сожгли 279 автомобилей

В столице бум автопожаров - с начала года машины загорались 279 раз. Об этом газете "Сегодня" сообщила пресс-секретарь управления Гостехногенбезопасности Киева Кристина Ковалевская.

«Самое большое количество автопожаров зафиксировано в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах. Основные причины пожаров - это технеисправность машин и умышленные поджоги. Стремясь выяснить отношения со своими обидчиками, люди обливают машины горючим и поджигают их, также подкладывают под колеса машин воспламеняющиеся вещества и жгут их, огонь в таких случаях быстро распространяется и машина выгорает за 3-10 минут», - сказала Ковалевская.