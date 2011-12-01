В Киеве сожгли 279 автомобилей
08:11, 01 декабря 2011Разное
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Больше всего - в Голосеево и Святошино
В столице бум автопожаров - с начала года машины загорались 279 раз. Об этом газете "Сегодня" сообщила пресс-секретарь управления Гостехногенбезопасности Киева Кристина Ковалевская.
«Самое большое количество автопожаров зафиксировано в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах. Основные причины пожаров - это технеисправность машин и умышленные поджоги. Стремясь выяснить отношения со своими обидчиками, люди обливают машины горючим и поджигают их, также подкладывают под колеса машин воспламеняющиеся вещества и жгут их, огонь в таких случаях быстро распространяется и машина выгорает за 3-10 минут», - сказала Ковалевская.
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