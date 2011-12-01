Кабмин запретил в тюрьмах платные ксероксы

Кабинет министров сократил перечень платных услуг, которые предоставляются бюджетными учреждениями, подчиненными Государственной пенитенциарной службе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В частности, по их данным, сегодня, 30 ноября, на заседании Кабмина были внесены изменения в соответствующее правительственное постановление, которым в 2007 году был утвержден перечень платных услуг, которые могут предоставляться органами и учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами (их производственными мастерскими и подсобными хозяйствами) и другими учреждениями Государственной уголовно-исполнительной службы, которые содержатся за счет бюджетных средств.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, из ранее утвержденного перечня, который содержал шестнадцать разновидностей платных услуг, Кабмин изъял четыре, которые не касаются основной деятельности и не являются свойственными для бюджетных учреждений, подчиненных Государственной пенитенциарной службе Украины.

В частности, изъяты услуги по предоставлению в пользование автомобильных стоянок, услуги по парковке автомобилей и других транспортных средств, услуги по ответственному хранению товарно-материальных ценностей, услуги по ксерокопированию, ламинированию и изготовлению бланков, услуги по предоставлению в пользование юридическим и физическим лицам тиров, спортивных, тренажерных залов, залов заседаний, других служебных помещений.

Таким образом, после вступления в силу изменений, бюджетные учреждения, подчиненные Государственной пенитенциарной службе Украины, смогут предоставлять следующий перечень платных услуг: транспортные; редакционно-издательские; услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу, услуги по очистке канализационных стоков; услуги по предоставлению мест с реализацией путевок в ведомственные медицинские реабилитационные центры; услуги по предоставлению мест в ведомственных гостиницах (общежитиях) для временного проживания, а также в комнатах свиданий для осужденных и их родственников; услуги общественного питания для персонала и посетителей; услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; услуги, связанные с изготовлением, выращиванием и реализацией продукции производственных мастерских и подсобных хозяйств; услуги по ремонту одежды, обуви, часов, бытовой техники; услуги по продаже осужденным и заключенным продуктов питания и предметов первой необходимости, художественной или другой литературы, а также периодических изданий; услуги по организации и проведению учебы и повышения квалификации в учебных заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы; услуги, связанные с выполнением строительно-монтажных, ремонтно-строительных, сантехнических и земляных работ.